Nijerya'da 65 binden fazla şüpheli kolera vakası tespit edildi

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Genel Direktörü Jide İdris ülkede yıl başından bu yana 65 binden fazla şüpheli kolera vakasının görüldüğünü kaydederek, vakaların 35 eyalet ve yaklaşık 195 yerel yönetim bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

Haftalık kolera vakalarının yılın başlarında ulaşılan zirvenin ardından önemli ölçüde azaldığını aktaran İdris, bildirilen vakalar arasındaki ölüm oranının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi şekilde düştüğünü kaydetti.

İdris, vakalardaki düşüşün salgının sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Haftalık vakaların sezonun başlarında kaydedilen zirveden bu yana önemli ölçüde azalması ve vakalar arasındaki ölüm oranının geçen yılın aynı dönemine göre ciddi şekilde düşmesi cesaret verici. Ancak salgının sona ermediği konusunda çok net olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kolerayla mücadele için temiz su ve sanitasyon

NCDC ve diğer kamu kurumlarının salgını kontrol altına almak amacıyla gözetim ve laboratuvar kapasitesini güçlendirdiğini belirten İdris, sağlık çalışanlarına vaka yönetimi ile enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konusunda destek verildiğini aktardı.

İdris, etkilenen topluluklarla iletişim çalışmalarının da sürdüğünü kaydederek, ihtiyaç duyulan eyaletlere ulusal hızlı müdahale ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Yüksek riskli bölgelerde ağızdan kolera aşısı uygulamalarının gerçekleştirildiğini belirten İdris, su kaynaklarının klorlanması, rehabilitasyonu ve hijyen konusunda farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"Ulusal acil durum" ilan edilmişti

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

DSÖ verilerine göre, Nijerya Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.