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Dünya
AA 31.08.2026 16:56

İngiltere'de yenidoğan bebek ölümü

İngiltere'de yenidoğanın ölümüyle ilgili 7 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

İngiltere'de yenidoğan bebek ölümü

İngiltere'nin Sheffield kentinde yenidoğanın ölümüyle ilgili 7 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

South Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, pazar günü yerel saatle 06.00'dan önce Sheffield'ın Wincobank bölgesinde yenidoğan bir kızın güvenliğine ilişkin endişeler üzerine polis ekiplerinin bir adrese çağrıldığı belirtildi.

Polislerin çağrılan adresteki bir mülkte arama yaptığı kaydedilen açıklamada, bebeğin burada bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, polisin ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın erken aşamada olduğu ifade edilen açıklamada, kamuoyundan olayla ilgili spekülasyon yapmaktan kaçınmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, olaya ilişkin bilgisi olanların polisle iletişime geçmesi çağrısı yapıldı.

"Adaletin sağlanması amacıyla özel bir ekip çalışıyor"

Dedektif Başmüfettiş Emma Knight da yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili haberlerin toplumda derin endişeye yol açacağını bildiklerini dile getirdi.

Knight, soruşturmanın merkezindeki kız bebek için adaletin sağlanması amacıyla özel bir ekibin çalıştığı bilgisini de paylaştı.

Başmüfettiş Knight, soruşturma kapsamında 7 kişinin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını ve şüphelilerin polis nezaretinde tutulduğunu açıkladı. Knight, gözaltına alınan bazı kişilerin yaşlarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü de bildirdi.

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