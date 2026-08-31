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Dünya
AA 31.08.2026 17:16

Fransız milletvekili İsrail'in soykırım niyeti karşısında hükümetin sessizliğini eleştirdi

Fransa'da milletvekili Mathilde Panot, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in soykırım niyetini ortaya koyduğu sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Fransız hükümetinin bu durum karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi.

Fransız milletvekili İsrail'in soykırım niyeti karşısında hükümetin sessizliğini eleştirdi

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Filistinli tutuklularla dalga geçtiği videosunu alıntıladı.

Panot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ya "Bu videodan sonra İsrail'in soykırım niyetini inkar etmeye devam edecek misiniz?" diye sordu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri öldürmeye devam ettiğine dikkati çeken Panot, İsrail karşısında "siyasi korkaklık" sergileyen Fransız hükümetini eleştirdi.

Panot, İsrail'in işlediği suçlara sessiz kaldığı için Fransız hükümetinin de büyük sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, sosyal medya hesabından Filistinlileri tutuklamalarına ilişkin yapay zeka destekli alaycı video paylaşarak "Söz verdik, yaptık." ifadesini kullanmıştı.

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