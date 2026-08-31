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Gündem
TRT Haber, AA 31.08.2026 07:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de eşlik ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın zirvede konuşacak

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor.

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