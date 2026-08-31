Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de eşlik ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın zirvede konuşacak

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor.