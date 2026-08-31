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Dünya
AA 31.08.2026 21:22

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu

İran, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi.

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu

İran’ın Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gelişmiş bir hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan bir MQ-9 insansız hava aracı düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı da ABD’ye ait bir MQ-9’un Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü bildirmişti.

Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

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Hürmüz Boğazı İran ABD
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