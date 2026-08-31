Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.08.2026 21:08

Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık yakalandı

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Edirne'de tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık yakalandı
[Fotograf: DHA]

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapıldı.

Kontrolde, tırın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlendi.

Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirildi.

Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

 

ETİKETLER
Edirne Kapıkule
Sıradaki Haber
FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:28
Kayseri'de otomobil tramvay durağına girdi: 1 yaralı
21:40
Bakanlar Fidan ve Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Bişkek'e gidiyor
21:25
Rusya ve ABD, finans alanındaki iş birliğini görüştü
21:24
Rusya: Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduk
21:23
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu
21:22
İsveç, Fransa'dan 4 fırkateyn satın alacak
Gemi kazasında kaybolanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gemi kazasında kaybolanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ