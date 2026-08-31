Az Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.08.2026 11:54

Sünnet düğününde 367 kişi zehirlendi: Adli ve idari soruşturma

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sünnet düğünü yemeğinin ardından 367 kişinin rahatsızlanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Sünnet düğününde 367 kişi zehirlendi: Adli ve idari soruşturma

Dün sünnet düğününde verilen yemekten dolayı rahatsızlanan 367 kişi gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesinin yanı sıra çeşitli hastanelere başvurdu.

Orhaneli Devlet Hastanesine başvuran 74 kişinin ambulanslarla merkezdeki hastanelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastaların çoğu şifa ile taburcu edilmiş olup, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumları iyidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi alınması sağlanmış ve Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da su numunesi alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlamıştır."

Olay

Dün Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlanmıştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran çok sayıda kişi, tedavi altına alınmıştı.

Bursa'da 100'den fazla kişi düğünde yemekten zehirlendi
Bursa'da 100'den fazla kişi düğünde yemekten zehirlendi

ETİKETLER
Bursa Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı düşüşünü sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Türkiye'nin enerji geleceğine dev yatırım hamlesi
12:58
3-9 Eylül'de "7 günde 7 tema" ile halk sağlığına dikkat çekilecek
12:51
Mersin-Girne arasındaki seferler iptal edildi
13:07
Orman yangınlarıyla ilgili 15 tutuklama
13:13
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı
12:33
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için yol haritamızı ortaya koyacağız
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
FOTO FOKUS
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ