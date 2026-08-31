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Türkiye
İHA 31.08.2026 09:59

Kum zambağını koparana 699 bin lira ceza

Samsun'un Alaçam ilçesinde koruma altında bulunan kum zambakları, bu mevsimde açarak Geyikkoşan sahiline güzellik katıyor. Doğal mirasın korunması için belediye ekipleri ve vatandaşlar duyarlılık gösterirken, bitkiyi koparanlara 699 bin 245 TL para cezası uygulanıyor.

Kum zambağını koparana 699 bin lira ceza

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan sahili, koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken sahilde yetişen kum zambakları, belediye, çevre koruma ekipleri ve vatandaşların duyarlılığıyla korunuyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Türkiye'de koruma altında bulunan kum zambağını koparanlara, 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, kum zambaklarının Geyikkoşan sahilinin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşları bitkilere sahip çıkmaya davet etti.

Özyılmaz, `Kum zambakları Alaçam Geyikkoşan sahilinde bulunuyor. İlçe belediyemiz, çevre koruma ekipleri ve vatandaşlarımız tarafından korunuyor. Kum zambakları bu mevsimde çiçek açarak sahile ayrı bir güzellik katıyor. İlçemizin Geyikkoşan sahili ile özdeşleşmiş önemli bir bitki. Herkesi Alaçam'a davet ediyor, ilçemizi ziyaret ederek bu güzelliği yerinde görmelerini tavsiye ediyorum` dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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