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Dünya
AA 31.08.2026 10:13

CENTCOM: İran'ın Hürmüz'deki mayın döşeme güçlerine karşı "sınırlı bir saldırı" düzenlendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı "sınırlı bir saldırı" düzenlendiğini kaydetti.

CENTCOM: İran'ın Hürmüz'deki mayın döşeme güçlerine karşı "sınırlı bir saldırı" düzenlendi

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı "sınırlı bir saldırı" yürüttüğü belirtilerek, Washington yönetiminin bu saldırıyı "sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak" için düzenlediği savunuldu.

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

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Hürmüz Boğazı İran ABD
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