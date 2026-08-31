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Dünya
AA 31.08.2026 09:41

İran ordusu: BAE'deki ABD üssünde konuşlu askerleri ve helikopterleri hedef aldık

İran ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

İran ordusu: BAE'deki ABD üssünde konuşlu askerleri ve helikopterleri hedef aldık

İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının "ABD'nin Lark Adası'na saldırısında hayatını kaybeden siviller ve askerlerin intikamı için" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda üste konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin hedef alındığı kaydedildi.

ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

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