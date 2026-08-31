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Ekonomi
AA 31.08.2026 10:31

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 6 bin 884 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 289 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 973 liradan satılıyor.

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı
[Fotograf: AA]

Cuma günü ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 azalışla 6 bin 910 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 884 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 289 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 973 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 3,2 değer kaybıyla 4 bin 455 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 439 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü enflasyon görünümüne ilişkin şahin mesajları para politikasında sıkı duruşun korunabileceğine yönelik tahminleri güçlendirirken ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor.

Özellikle uzun vadeli tahvillerde satış baskısı dikkati çekerken ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,21 civarında bulunuyor.

Dolar endeksinin 100 seviyesindeki seyrini koruması ve yükselen tahvil faizleri altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle bölgede jeopolitik risk algısı yükseldi. Söz konusu risklerle birlikte kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

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