Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2026 09:37

Libya’nın batısındaki kentlerde genel elektrik kesintisi yaşandı

Libya'nın başkenti Trablus dahil Tunus sınırına kadar batıdaki kentlerin çoğunda genel elektrik kesintisi yaşandı.

Libya’nın batısındaki kentlerde genel elektrik kesintisi yaşandı

Libya Genel Elektrik Şirketinden yapılan açıklamada, kesintinin Misrata ve Humus ile Bi’r el-Ganem ve Ruveys hatlarındaki devre kesicilerin ani arızası nedeniyle gerçekleştiği duyuruldu.

Kesintinin dışarıdan müdahaleyle gerçekleşmiş olabileceği kaydedilen açıklamada teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan teknik soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı, ihmalin tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Libya genelinde yaklaşık 3 aydır günlük 4 ila 10 saat süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülkede son dönemde elektrik santrallerine ve petrol tesislerine yönelik sabotajlar düzenleniyor.

Zaviye kentinde ağustos ayının başlarında elektrik santraline silahlı gruplar kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve enerji tesisi tamamen yanarak hizmet dışı kalmıştı.

ETİKETLER
Elektrik Libya
Sıradaki Haber
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı düşüşünü sürdürüyor
11:15
Türkiye'nin yerli depozito sistemi DOA, COP31'de dünyaya tanıtılacak
11:00
Yeni adli yıl yarın başlıyor
10:33
Petrol fiyatları 90 dolar bandında
10:33
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı
11:31
Türkiye insansız kargo uçaklarında da öncü olacak
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
FOTO FOKUS
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ