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Dünya
AA 31.08.2026 09:48

TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen, Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan yüzer köprünün inşaatı tamamlandı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yer alan köprünün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandığını belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle inşa edilen köprünün, sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapıldığını kaydetti.

Köprünün, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle gerçekleştirilen ikinci köprü projesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri, barışta da geleceği birlikte inşa ediyor." ifadesini kullandı.

TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da paylaşımında, köprünün Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla inşa edildiğini bildirdi.

TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu

Ebu Kasra, "Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki yoğun çabalarından dolayı kardeşim Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
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