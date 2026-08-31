Az Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.08.2026 12:18

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile İstanbul'da görüştü
[Fotograf: AA]

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısının marjında Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile İstanbul'da görüştü.

ETİKETLER
Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Türkiye'nin enerji geleceğine dev yatırım hamlesi
12:58
3-9 Eylül'de "7 günde 7 tema" ile halk sağlığına dikkat çekilecek
12:51
Mersin-Girne arasındaki seferler iptal edildi
13:07
Orman yangınlarıyla ilgili 15 tutuklama
13:13
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı
12:33
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için yol haritamızı ortaya koyacağız
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
FOTO FOKUS
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ