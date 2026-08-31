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TRT Haber 31.08.2026 12:38

Orman yangınlarıyla ilgili 15 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla ilgili 15 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "yeşil vatan"ı koruma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Orman yangınları hakkındaki soruşturmalara dair bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi, 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 Haziran'dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi, 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor."

Gürlek, cumhuriyet başsavcılıklarının, kolluk birimleri ve orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle 'yeşil vatan'ımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin." ifadelerini kullandı.

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