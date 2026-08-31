Az Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.08.2026 12:48

Mersin-Girne arasındaki seferler iptal edildi

KKTC açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.

Mersin-Girne arasındaki seferler iptal edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.

Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.

Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

ETİKETLER
KKTC Mersin
Sıradaki Haber
Orman yangınlarıyla ilgili 15 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Türkiye'nin enerji geleceğine dev yatırım hamlesi
12:58
3-9 Eylül'de "7 günde 7 tema" ile halk sağlığına dikkat çekilecek
13:07
Orman yangınlarıyla ilgili 15 tutuklama
13:13
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı
12:33
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için yol haritamızı ortaya koyacağız
12:30
İngiliz basını DOA'yı örnek gösterdi: Dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
FOTO FOKUS
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ