Az Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.08.2026 12:26

İngiliz basını DOA'yı örnek gösterdi: Dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri

The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı DOA Sistemini "dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri" olarak gösterdi.

İngiliz basını DOA'yı örnek gösterdi: Dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri

Londra merkezli yayın kuruluşu The Times'ta yayımlanan haberde, Türkiye'nin depozito yönetimi ve geri dönüşüm alanındaki uygulamalarına ve COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un değerlendirmelerine yer verildi.

Haberde, Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminin Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye'nin yerli depozito sistemi DOA, COP31'de dünyaya tanıtılacak
Türkiye'nin yerli depozito sistemi DOA, COP31'de dünyaya tanıtılacak

Türkiye'nin modelinin, kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı.

Yılda yaklaşık 25 milyar ambalaj işleme kapasitesi

Haberde, Türkiye'de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği ve sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da değinilen haberde, uygulamanın cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlamasının ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"Daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır"

Haberde görüşlerine yer verilen Bakan Kurum ise depozito iade sistemlerinin geri dönüşüm oranlarının artırılmasındaki önemine dikkati çekti.

Kurum, "Bu sistem, uygulandığı her yerde daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır. Tecrübemiz, iyi tasarlanmış bir depozito iade sisteminin sanayiye yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzeme sağlayabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
DOA Geri Dönüşüm Sıfır Atık Murat Kurum İngiltere
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile İstanbul'da görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Türkiye'nin enerji geleceğine dev yatırım hamlesi
12:58
3-9 Eylül'de "7 günde 7 tema" ile halk sağlığına dikkat çekilecek
12:51
Mersin-Girne arasındaki seferler iptal edildi
13:07
Orman yangınlarıyla ilgili 15 tutuklama
13:13
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı
12:33
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için yol haritamızı ortaya koyacağız
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
Ankara'da Zafer Bayramı için görkemli resmigeçit
FOTO FOKUS
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ