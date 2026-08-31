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Gündem
AA 31.08.2026 12:12

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşılaşacak

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Azerbaycan'la karşılaşacak.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la karşılaşacak
[Fotograf: AA]

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.

Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.

Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

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