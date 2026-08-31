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Dünya
AA 31.08.2026 21:23

Rusya: Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya: Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Gün içinde Kiev bölgesinde Batılı ülkelerin sağladığı askeri yüklerin depolanması ve sevkiyatı için kullanılan "DHL" ve "Zammler" lojistik merkezlerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa bölgesinde de Odessa Limanı'ndan askeri yüklerin taşındığı bir lojistik merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Yujnıy Limanı'nda askeri teçhizatla yüklü geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

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