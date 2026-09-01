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Spor
AA 01.09.2026 00:31

12 Dev Adam 8'de 8 ile Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı 110-73 yenerek 2027 Dünya Kupasına katılmaya hak kazandı.

12 Dev Adam 8'de 8 ile Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.

Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu.

Milliler, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada kaptan Cedi Osman ve Malachi Flynn'in 24 sayı kaydettiği ilk periyodu 33-14 önde tamamladı.

Onuralp Bitim'in 15 sayı kaydettiği ikinci periyotta da çok iyi bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 60-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili performansını sürdüren A Milli Takım, üçüncü çeyreğini 80-56 önde geçtiği karşılaşmadan 110-73 galip ayrıldı.

Dünya Kupası biletini alan ilk takım

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası'na elemelerden katılma hakkı kazanan ilk ekip oldu.

İlk turu 6'da 6 ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda da başarılı performansını sürdürdü.

İkinci turda ilk 2 müsabakayı kazanarak elemelerde 8'de 8 yapan ve liderliğini sürdüren milliler, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

Avrupa Elemeleri'nin namağlup tek takımı

Milliler, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci turdaki ilk 2 maçların sonucunda namağlup tek takım ünvanını aldı.

Ay-yıldızlı ekip, K Grubu'nda yer alan Polonya'nın ilk yenilgisini yaşamasının ardından mağlup olmayan tek ekip oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 26 Kasım'da deplasmanda İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, 29 Kasım'da ise İzlanda'yı ağırlayacak.

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