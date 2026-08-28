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TRT Haber
HABER GİRİŞ
28.08.2026 14:54
, 28.08.2026 14:55
Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızılyıldız KuPS, Hearts, Jablonec, ÇSKA Sofia ile eşleşti.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Trabzonspor
UEFA Avrupa Konferans Ligi
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Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'da rakipleri belli oldu
Türkiye, 19 yıl sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek
Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak