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Spor
TRT Haber 28.08.2026 14:54

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızılyıldız KuPS, Hearts, Jablonec, ÇSKA Sofia ile eşleşti.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu

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Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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