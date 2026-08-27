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Spor
AA 27.08.2026 13:10

Türkiye, 19 yıl sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer alan Türkiye, 19 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek.

Türkiye, 19 yıl sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray ile elemelerde rakiplerini geçen Fenerbahçe, turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda aynı anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

19 yıllık hasret

Türkiye, 19 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasına 2 takımla katılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla 2 takımla katılabildi.

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da lig aşamasında son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer aldı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş, turnuvada Türkiye'yi temsil etti.

Beşiktaş, 6 puan topladığı A Grubu'nda son sırada yer aldı ve turnuvadan elendi.

Fenerbahçe ise o sezon çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi ve Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.

6. kez 2 takımla

Türk takımları, "Devler Ligi"nde grup ya da lig aşamasına Fenerbahçe'nin dünkü başarısıyla 6. kez 2 takımla katılma hakkı kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Galatasaray ve Beşiktaş, 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004'te UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına birlikte kaldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de Devler Ligi'nde birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup ya da lig aşamasında 2 Türk takımının aynı anda mücadele ettiği sezonlar şöyle:

Sezon Takımlar
1997-1998 Galatasaray, Beşiktaş
2000-2001 Galatasaray, Beşiktaş
2001-2002 Fenerbahçe, Galatasaray
2003-2004 Beşiktaş, Galatasaray
2007-2008 Fenerbahçe, Beşiktaş
2026-2027 Galatasaray, Fenerbahçe

Galatasaray ve Fenerbahçe 2. kez birlikte katılıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, "Devler Ligi" tarihinde ikinci kez turnuvada birlikte yer alacak.

İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Galatasaray o sezonda Devler Ligi'nde ikinci grup aşamasına yükselirken, Fenerbahçe ilk grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

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