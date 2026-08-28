Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'da rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ligde Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Union SG (Belçika), Celtic (İskoçya), Crystal Palace (İngiltere), Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.

Kuraya dördüncü torbadan katılan siyah-beyazlı takım, İstanbul'da Olimpik Marsilya, Union SG, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva, deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile eşleşti.Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, kura çekimini gerçekleştirdi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Final Tüpraş Stadı'nda oynanacak

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.