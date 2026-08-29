Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın Zafer Kupası etabı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, yarın saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı önünden start alacak. 58 takımın mücadele edeceği yarışta Türk bayraklarıyla donatılacak yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler oluşturacak.

Yelkenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın şanlı mirasına saygı niteliği taşıyan özel etapta İstanbul Boğazı'nın zorlu rüzgarlarına karşı açılacak. Yaklaşık 600 sporcu, Dolmabahçe-Arnavutköy arasında mücadele edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferiyle buluşturacak yarış, hem sporcular hem de İstanbul halkı için unutulmaz anlara sahne olacak.

Yemlihaoğlu: "Unutulmaz bir seyir zevki sunmayı hedefliyoruz"

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yelken tutkunlarına ve halka unutulmaz bir seyir zevki sunmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın her etabının kendine özgü bir ruhu ve tarihi derinliği olduğunu vurgulayan Yemlihaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu şanlı mirası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mavi Vatan'ın kalbinde, İstanbul Boğazı'nda gururla anacağız. Her etabında farklı bir tarihi hikayeyi ve mücadele ruhunu yaşattığımız organizasyonumuzda yüzlerce sporcuyu aynı rotada buluşturmanın heyecanını taşıyoruz. İstanbul'un eşsiz zafer coşkusunu yelkenlerimize taşıyacağımız bu rotada, tüm yelken tutkunlarına ve halkımıza unutulmaz bir seyir zevki sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışın ardından gözler büyük finale çevrilecek

Yarışların üçüncü etabı olan Zafer Kupası'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlanmasının ardından gözler sezonun büyük finaline çevrilecek.

Organizasyonun final etabı niteliğindeki Cumhuriyet Kupası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Sezon boyunca düzenlenen tüm etaplarda elde edilen puanların değerlendirileceği şampiyonluk yarışında sezon sonunda en yüksek puana ulaşan ekip, şampiyonluk kupasının sahibi olacak.