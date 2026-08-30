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Türkiye
AA 30.08.2026 15:52

Muğla'dan Antalya'ya sıçrayan yangın kontrol altında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bazı ev ve seraların yanı sıra tarım alanları da zarar gördü.

Muğla'dan Antalya'ya sıçrayan yangın kontrol altında

Dün öğle saatlerinde Seydikemer ilçesinin Korubükü Mahallesi yakınlarındaki tarım alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

Saklıkent Kanyonu yakınlarında çıkan yangın, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle kanyondan geçen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana sıçradı.

Yangında Palamut Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Çavdır Mahallesi'ne ulaştı. Tedbir amacıyla tahliye edilen mahallede bazı ev ve seralar yangında zarar gördü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak, Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangını ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yangında hasar tespit çalışması başlatıldı

Öte yandan Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yangın nedeniyle gerçekleştirilen tahliyeler, hasar gören yapılar, enerji kesintileri ve tarımsal kayıplara ilişkin ilk veriler paylaşıldı.

Kaş ilçesine bağlı Palamut, Çavdır, Aklar ve Kınık mahallelerini etkileyen yangında, Palamut Mahallesi'ndeki 8 konut ve 15 ahır zarar gördü. Yangına müdahale eden arazözlerden birinde hasar oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle Muğla ve Antalya genelinde 334 köy ve mahallede bulunan 2 bin 931 trafoda enerji kesintisi yaşandı. Kesintiler nedeniyle 141 bin 647 aboneye geçici olarak elektrik verilemedi.

AFAD'ın ilk tarımsal zarar tespit çalışmalarına göre yangında 300 bin metrekare sera, 45 bin metrekare zeytinlik, 10 bin metrekare portakal bahçesi ve bin metrekare üzüm bağı zarar gördü. Ayrıca 1500 domates fidesinin de yangından etkilendiği belirlendi.

Yangında 1 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan ile 100 arı kovanındaki arıların telef olduğu, 30 tavuğun da zarar gördüğü kaydedildi.

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