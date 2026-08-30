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Gündem
TRT Haber 30.08.2026 15:13

Türkiye'den KKTC'ye arama kurtarma desteği

İçişleri Bakanlığı, Girne-Taşucu seferini yapan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu "FİLOJET" isimli yolcu gemisinin su alması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi.

Türkiye'den KKTC'ye arama kurtarma desteği

İçişleri Bakanlığı: Girne açıklarında su alan yolcu gemisi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında batma tehlikesi geçiren bir yolcu gemisine yönelik yürütülen operasyon hakkında basın açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na gitmek üzere denize açılan, içerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu "FİLOJET" isimli yolcu gemisinin, limanın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alındı.

Çok sayıda hava ve deniz unsuru sevk edildi

İhbarın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye Türkiye ve KKTC'den çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir.

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