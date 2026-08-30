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Gündem
AA 30.08.2026 13:05

Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos mesajı: Büyük Zafer'in ruhunu geleceğe taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos'un milletin vatan sevgisi, bağımsız yaşama azmi ve sarsılmaz iradesiyle kazanılan büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos mesajı: Büyük Zafer'in ruhunu geleceğe taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır" ifadesine yer veren Yılmaz, 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağının, 1922'deki Büyük Taarruz ile tescil edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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Cevdet Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı
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