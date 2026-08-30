Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.08.2026 12:44

Bakan Çiftçi:"Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaranlara müsamaha gösterilmeyecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Bakan Çiftçi:"Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaranlara müsamaha gösterilmeyecek
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörden arınma sürecine ve bu süreçte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi, Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon arayışında olanlara yönelik operasyon yapıldığını belirtti.

Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde 4 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildiren Çiftçi, güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti;

Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği "Terörsüz Türkiye" sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli Birlik ve Kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir. Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz.

Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye’nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır.

ETİKETLER
Terörsüz Türkiye İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi Diyarbakır
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
Girne açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan feribot battı
13:24
Mekke Anlaşması kapsamında kurulan komite ilk kez İstanbul'da toplanacak
13:09
Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos mesajı: Büyük Zafer'in ruhunu geleceğe taşıyacağız
13:03
HÜRJET'te tarihi gün: Gök Vatan'la buluştu
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajı
12:30
Yatırım teşviklerinde imalat zirvede: 1770 belge verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
HÜRJET'te tarihi gün: Gök Vatan'la buluştu
HÜRJET'te tarihi gün: Gök Vatan'la buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ