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Gündem
TRT Haber 30.08.2026 11:36

İletişim Başkanı Duran: Eşsiz zafer, milletimizin geleceğini tayin etme iradesinin ilanıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ağustos mesajında, "Bu eşsiz zaferle milletimiz kendi geleceğini tayin etme iradesini, vatanımızın bütünlüğünü ve bağımsızlığımızı her şart altında koruma kararlılığını bütün dünyaya ilan etmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos; birlik ve beraberlik içinde kenetlenen, istiklalini ve istikbalini her türlü değerin üzerinde tutan aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü tezahürlerinden biridir. Bu eşsiz zaferle milletimiz kendi geleceğini tayin etme iradesini, vatanımızın bütünlüğünü ve bağımsızlığımızı her şart altında koruma kararlılığını bütün dünyaya ilan etmiştir.

Bugün Türkiye, 30 Ağustos’ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle; kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımda Millî Mücadele’nin bizlere bıraktığı istiklal ruhunu ve sorumluluk bilincini geleceğe taşıyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir geleceğe ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle; kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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Burhanettin Duran Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı
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