Ömer Çelik: Netanyahu ve şebekesinin sözleri soykırım örgütünün terör propagandası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

"'Netanyahu soykırım örgütü' insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir 'yalan makinesi' olarak hareket etmektedir. Bu soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey 'soykırım örgütünün terör propogandası'ndan ibarettir. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir."