Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı yürekten kutluyorum. İmkânsızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."