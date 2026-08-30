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Gündem
TRT Haber 30.08.2026 00:03

Burhanettin Duran'dan İsrail Dışişleri Bakanlığına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Burhanettin Duran'dan İsrail Dışişleri Bakanlığına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Duran'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir.

Her zaman yaptıkları gibi “antisemitizm” kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar. Oysa İsrail hükûmetinin Gazze’de işlediği suçlara, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı çıkmak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Türkiye’nin itirazı, işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze’deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir."

 

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Burhanettin Duran Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Recep Tayyip Erdoğan
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