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TRT Haber, AA 29.08.2026 22:29

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmıyor

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmıyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır."

Açıklamada, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı vurgulandı.

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu Recep Tayyip Erdoğan
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