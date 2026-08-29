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Türkiye
AA 29.08.2026 18:38

Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera kuran 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera kuran 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş., M.Y., B.M.A. ve F.C.K.'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayınlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

İş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C., "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, 2 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

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