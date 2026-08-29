Batı Nil virüsünün yüksek dolaşım dönemi eylül sonuna kadar sürebilir

Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hijyen ve Epidemiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Gkikas Magiorkinis, katıldığı televizyon programında, virüsün enfekte kuşlardan sivrisineklere, sivrisineklerden de insanlara geçtiğini, insandan insana bulaşmadığını söyledi.

Bu yıl, virüs dolaşımının geçen seneye göre daha yüksek olduğunu aktaran Magiorkinis, virüsün yaz aylarında daha yoğun görüldüğünü dile getirdi.

Doğu Attika’da daha fazla vaka

Magiorkinis, son yıllarda vakaların coğrafi dağılımında değişiklik görüldüğüne dikkati çekerek özellikle Doğu Attika’da daha fazla vaka kaydedildiğini bildirdi.

Doğu Attika’daki artışın, bölgenin kırsal özellikleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Magiorkinis, enfekte kuşların bulunduğu alanlarda sivrisineklerin virüsü insanlara taşıyabildiğini ifade etti.

Magiorkinis, virüse yakalananların büyük bölümünün hastalığı belirtisiz veya hafif semptomlarla geçirdiğini, yaklaşık her 140-150 enfeksiyondan birinde ise ağır klinik tablo ortaya çıktığını kaydetti.

Magiorkinis, Attika Bölge Yönetiminin de virüsle mücadele kapsamında Doğu Attika’da yaklaşık 10 bin dönümlük alanda gece ilaçlamalarının artırılmasına karar verdiğini söyledi.