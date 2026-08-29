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Ekonomi
AA 29.08.2026 17:02

Bakan Kacır: Teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni "Turcorn"u HubX'in İzmir'den çıktığına dikkati çekerek, "AR-GE teşviklerimizle teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır: Teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, HubX'in "Turcorn" olmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin Turcorn sayısı 8'e ulaştı
Türkiye'nin Turcorn sayısı 8'e ulaştı

Türkiye'nin yeni "Turcorn"unun İzmir'den çıktığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Milyar dolar değerlemeyi aşan, mobil uygulama ve yapay zeka araçları geliştiren, ürünleriyle 190 ülkede 600 milyon kişiye erişen HubX, AR-GE çalışmalarını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde Teknopark İzmir'de sürdürüyor. Henüz 5 yaşında, 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşan HubX ekibini kutluyorum. AR-GE teşviklerimizle teknoloji girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Turcorn
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