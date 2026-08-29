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TRT Haber 29.08.2026 16:26

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos 2026 tarihinde "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve adıgeçen gemiyi çekmek üzere ertesi gün (27 Ağustos) gönderilen "Lider Kocatepe" gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı.

Kaynaklar, görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisinin aktarıldığını ve Karadeniz’de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunulduğunu belirtti.

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