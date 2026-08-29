Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos 2026 tarihinde "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve adıgeçen gemiyi çekmek üzere ertesi gün (27 Ağustos) gönderilen "Lider Kocatepe" gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı.

Kaynaklar, görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisinin aktarıldığını ve Karadeniz’de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunulduğunu belirtti.