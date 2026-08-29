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Gündem
AA 29.08.2026 16:01

"Alo Adalet 135" 1 Eylül'de hayata geçiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hayata geçirileceğini duyurdu

"Alo Adalet 135" 1 Eylül'de hayata geçiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda adalet hizmetlerimizi vatandaşlarımız için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hâle getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla, 1 Eylül itibarıyla pilot illerde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçireceklerini duyuran Gürlek, "İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz." dedi.

Gürlek, şunları söyledi:

"İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zekâ destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak; gerekli hâllerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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