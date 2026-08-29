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Dünya
Sciencealert 29.08.2026 16:01

Mars'ta görülen esrarengiz cisim uzaylı değil kozmik ışın çıktı

NASA’nın Curiosity keşif aracının Mars yüzeyinde kaydettiği ve gökyüzünde süzülen bir denizanasını andıran karanlık silüetin, gezegendeki bir canlı ya da yapı değil, kameranın sensörüne çarpan kozmik ışınların yol açtığı optik bir bozulma olduğu değerlendiriliyor.

Mars'ta görülen esrarengiz cisim uzaylı değil kozmik ışın çıktı

Mars'ta görev yapan Curiosity ve Perseverance keşif araçlarının gönderdiği görüntülerde daha önce insan kafasına, kemik kalıntılarına veya mantarlara benzetilen birçok şekil tespit edilmiş, bunların tamamının aşınmış kaya parçaları olduğu belirlenmişti.

Ancak Curiosity’nin 2023 yılında çektiği ve sosyal medyada yeniden gündem olan bir karede yer alan sarkık kollu denizanası benzeri koyu renkli silüet, bilinen kaya oluşumlarından farklı bir nitelik taşıyor.

Sadece saniyeler süren anlık bir parazit

Uzmanlar, söz konusu görüntünün Mars yüzeyinde fiziksel olarak var olan bir nesneye ait olmadığını kanıtlayan temel verinin çekim zamanlaması olduğunu belirtiyor. Curiosity, hedeflenen alanı fotoğraflarken art arda çok sayıda kare kaydediyor.

Söz konusu şeklin yer aldığı fotoğraf 20 Ağustos 2023 tarihinde çekilirken, aynı kamerayla yalnızca 13 ve 25 saniye önce kaydedilen aynı açıya ait diğer iki karede benzer hiçbir izin bulunmaması, olayın anlık bir sensör etkileşimi olduğunu ortaya koyuyor.

Mars atmosferinin zayıflığı kozmik ışınlara açık kapı bırakıyor

Dünya'nın güçlü manyetik alanı ve kalın atmosferi uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkları engellerken, küresel bir manyetik alanı bulunmayan ve çok ince bir atmosfere sahip olan Mars bu ışınlara doğrudan maruz kalıyor.

Uzay boşluğundan gelen yüklü parçacıkların kameranın silikon algılayıcısına çarpması sonucunda görüntülerde anlık parazitler meydana geliyor. Bu tür çarpmalar genellikle parlak beyaz lekeler veya çizgiler oluştursa da zaman zaman koyu renkli bozulmalar şeklinde de kayıtlara geçebiliyor.

Bilim insanları, kesin teknik analiz yapılana kadar görüntü işleme hataları ihtimali bütünüyle dışlanamasa da fotoğraftaki denizanası silüetinin Mars yüzeyindeki bir oluşumdan değil, kameranın doğrudan kendi iç algılayıcısında meydana gelen bir kozmik ışın temasından kaynaklandığını vurguluyor.

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