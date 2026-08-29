Uluslararası Denizcilik Örgütü: Basra Körfezi'nde yaklaşık 400 gemi hala mahsur

IMO'dan yapılan açıklamada, Genel Sekreter Arsenio Dominguez'in konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerine yer verildi.

Bölgedeki son duruma dikkati çeken Dominguez, "Bazı gemiler ve mürettebatı Basra Körfezi'nden ayrılmayı başarmış olsa da çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 6 bin denizciyi barındıran 400'e yakın gemi güvenli bir şekilde bölgeden çıkış yapamadı." ifadelerini kullandı.

"Krizin küresel ekonomiye etkileri ağır olacak"

Krizin hem kısa hem de uzun vadede ciddi etkileri olacağı konusunda uyarıda bulunan Dominguez, yakıt, gübre ve diğer temel emtialara yönelik hayati tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının dünya genelindeki toplumlar ve ekonomiler üzerinde doğrudan sonuçlar doğuracağını vurguladı.

IMO Genel Sekreteri Dominguez, deniz güvenliğinin dünya genelinde gerilemesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Karadeniz'den Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kadar küresel ölçekte deniz güvenliğinin kötüleşmesi hepimize zarar veriyor. Ancak bu durum, özellikle olaylardan etkilenen binlerce masum denizci için son derece endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

IMO Konseyinden "Hürmüz" kararı

Dominguez, IMO Konseyinin temmuz ayında hayati önem taşıyan deniz yollarının korunmasına yönelik bir karar taslağını kabul ettiğini hatırlattı.

Uluslararası seyrüsefer için kullanılan boğazlardan transit geçiş hakkının hiçbir şekilde tehdit edilmemesi, engellenmemesi veya askıya alınmaması gerektiğinin altını çizen Dominguez, Hürmüz Boğazı'ndan engelsiz geçişin yeniden sağlanması için koordineli ve sürdürülebilir bir dönüş çağrısı yaptı.

Bu taahhüdün yerine getirilmesi için yenilenmiş bir siyasi irade ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Dominguez, "Tüm üye devletleri ve denizcilik sektörünü, boğazdaki seyrüsefer serbestisini yeniden tesis edecek pratik çözümler geliştirmek üzere IMO ve daha geniş anlamda Birleşmiş Milletler sistemiyle birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı çatışmanın merkezinde

Basra Körfezi'nde yer alan ve savaş öncesinde sivil deniz trafiğine açık olan Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki çatışmaların odak noktasını oluşturuyor.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırılarının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen krizin çözümüne yönelik diplomatik çabalar tıkanmış durumda.

İran yönetimi ABD'den taviz talep ederken, ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'a baskıyı bir "ekonomik savaş" ile artırmayı hedefliyor.