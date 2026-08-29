Trump'ın konuşmalarını bahse çeviren teleprompter operatörüne 172 bin dolar ceza

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), eski Beyaz Saray teleprompter operatörü Gabriel Perez’in, Başkan Donald Trump’ın yapacağı konuşmalar hakkında edindiği içeriden bilgileri kullanarak haksız kazanç sağladığını tespit etti. Perez'in, kullanıcıların gerçek dünyadaki olaylar üzerine tahminde bulunduğu "Kalshi" adlı platform üzerinden işlem yaptığı belirlendi.

İçeriden bilgiyle 100 bin doların üzerinde kazanç sağladı

Yürütülen soruşturma kapsamında Perez’in, Aralık 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Trump’ın konuşmalarında hangi kelimeleri ve ifadeleri kullanacağına dair tahmin piyasalarında bahis oynadığı ortaya çıktı.

Görevinin getirdiği güven ilişkisini kötüye kullandığı belirtilen Perez’e, elde ettiği 107 bin 539 dolarlık kazancı iade etmesi ve 65 bin dolar para cezası ödemesi yönünde karar verildi. Soruşturma sürecindeki iş birliği nedeniyle cezası indirilen Perez’e ayrıca üç yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Şüpheli işlemler incelemeye takıldı

Tahmin platformu Kalshi, analistlerinin mart ayında belirli kelimelerin kullanımına yönelik açılan piyasalarda olağan dışı hareketlilik fark ettiğini açıkladı. Yapılan hesap incelemeleri sonucunda bahisleri oynayan kişinin Beyaz Saray teleprompter operatörü olduğu anlaşılınca durum derhal düzenleyici kuruma bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ücretsiz izne çıkarılan Perez’in görevine geri dönmeyeceği açıklanırken, Beyaz Saray Yönetim Ofisi de çalışanlarına tahmin piyasalarında bahis oynamayı kesin olarak yasaklayan bir uyarı yazısı gönderdi.