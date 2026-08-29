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Türkiye
AA 29.08.2026 13:19

Başkent trafiğine 30 Ağustos düzenlemesi: Bazı yollar kapatılacak

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başkent trafiğine 30 Ağustos düzenlemesi: Bazı yollar kapatılacak

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak bağlantı yolları şöyle:

"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümünün tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Çankırı Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Kumrular Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Necatibey Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Spor Park Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı."

Ayrıca ihtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

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Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı Trafik
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