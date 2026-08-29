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Türkiye
AA 29.08.2026 13:52

Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı

Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya  hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.

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