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Türkiye
TRT Haber 29.08.2026 12:16

Eski bakan İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Eski bakan İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması sürüyor.

25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 37'si, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Sulh Ceza Hakimliği 35 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Gelişmenin, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanılan araçla bağlantılı olduğu belirtildi. Söz konusu aracın, İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu tespit edilmişti.

İlk operasyon 13 Ağustos'ta yapıldı

Soruşturmanın ilk operasyonu 13 Ağustos'ta yapıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. 32 şüpheli tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçmaya hazırlandığı da belirlendi.

Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, 21 Ağustos'ta Marmaris'in Bozburun bölgesinde yakalandı.

Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmanın mali boyutu da inceleniyor. Örgütün mal varlıkları ve mali bağlantılarına yönelik soruşturma sürüyor.

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