Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2026 12:27

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 449'a yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 449'a çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 449'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 9'u yeni saldırılarda yaşamını yitiren, 1'i daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cenazesi enkazdan yeni çıkarılan 10 kişinin naaşıyla 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1313 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 361 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 449'a, yaralı sayısının 174 bin 472'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Yapay zeka yerin derinliklerindeki bilinmeyen altı gizemli yapıyı ortaya çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
DSÖ: KDC'de Ebola salgınına ilişkin 5 bin 794 vaka ile 2 bin 786 ölüm bildirildi
12:27
Yapay zeka yerin derinliklerindeki bilinmeyen altı gizemli yapıyı ortaya çıkardı
12:18
Eski bakan İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak
12:13
Bahçeli: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir
12:00
Türkiye'nin Turcorn sayısı 8'e ulaştı
11:53
SPK'dan yatırım fonlarına yönelik yeni düzenleme
Irak'ta dolunay
Irak'ta dolunay
FOTO FOKUS
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ