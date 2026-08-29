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Dünya
AA 29.08.2026 10:34

Rusya: Ukrayna'da ordu için kullanılan lojistik merkezleri ve limanları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ordusu için kullandığı lojistik merkezleri ile limanları vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da ordu için kullanılan lojistik merkezleri ve limanları vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya gece düzenlediği saldırılarda, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde seyir füzesi parçalarının depolanması için kullanılan "Fim Servis" lojistik merkezinin, Batı ülkelerinden gelen askeri yüklerin dağıtımını yapan gümrük terminalinin bulunduğu lojistik merkezinin ve Fire Point şirketine ait mühimmat deposunun vurulduğu belirtildi.

İzmail Limanı'ndaki akaryakıt tankerleri için boşaltma alanlarının, Nikolayev Limanı'ndaki aktarma terminalinin, lojistik merkezlerinin, askeri ve yakıt depolarının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği ifade edildi.

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