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Gündem
TRT Haber 29.08.2026 10:53

18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2008 yılında Şereflikoçhisar'da öldürülen Dede Baltacı cinayetinde 4 şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının işbirliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ettiklerini belirtti.

Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen deliller ışığında bugün 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde önemli gelişme yaşandığını kaydetti.

Gürlek, şunları kaydetti:

"2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K, R.K, A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi."

Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü koordinasyonunda, teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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