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Gündem
TRT Haber 29.08.2026 09:54

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon: 10 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon: 10 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının işbirliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni bulgulara ulaşıldı

Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün 2 önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştıklarını kaydeden Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

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Akın Gürlek
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