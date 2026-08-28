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TRT Haber 28.08.2026 23:07

Bakan Çiftçi: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek" paylaşımını yaptı.

Bakan Çiftçi: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "suç örgütleriyle mücadele" paylaşımı yaptı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız. Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek. Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz. Hiçbir karanlık yapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz."

 

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İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
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