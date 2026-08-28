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Türkiye
TRT Haber, AA 28.08.2026 21:16

Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Fethiye'deki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Bölgede bulunan Fethiye Huzurevi'miz tedbir amacıyla tahliye edilmiş, hizmet alan 64 büyüğümüzün tamamı güvenli alanlara sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bölgede bulunan Fethiye Huzurevi'miz tedbir amacıyla tahliye edilmiş, hizmet alan 64 büyüğümüzün tamamı güvenli alanlara sevk edilmiştir. Kıymetli çınarlarımızın ve personelimizin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. 8 aracımız ve 36 psikososyal destek personelimiz başta olmak üzere toplam 72 personelimizle sahadayız. Büyüklerimizin ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum."Muğla Valiliği, Adnan Menderes bulvarı çevre yolu kavşağından Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar ve Foça mahallesinden Barış manço bulvarına kadar olan yolun geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sürücülerimizin alternatif güzergâhları tercih etmeleri, müdahale güzergâhlarında ve özellikle emniyet şeritlerinde araç bulundurmamaları önem arz etmektedir. Trafik akışının düzenlenmesi için sahada bulunan güvenlik güçlerinin ve kara yolları ekiplerinin yönlendirmelerine titizlikle uyulması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

 

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